Vi sono numerosi servizi che operano in background e sono necessari per il corretto funzionamento dei dispositivi Android e che si presentano come delle comuni applicazioni che si aggiornano tramite il Google Play Store e uno di quelli inclusi sugli smartphone della gamma Google Pixel, ossia Connectivity Health Services, con una recente modifica ha cambiato nome, diventando “Adaptive Connectivity Services“.

Rilasciata il 16 ottobre 2018, Connectivity Health Services nella sua descrizione iniziale veniva presentata come una soluzione studiata per migliorare la salute della batteria grazie a varie ottimizzazioni delle connessioni.

Google cambia nome a Connectivity Health Services, che diventa Adaptive Connectivity Services

Sul Google Play Store l’app è stata di recente rinominata in Adaptive Connectivity Services (l’ultimo aggiornamento risale ad ottobre e la modifica del nome è successiva, non essendo ancora visibile sugli smartphone) e la nuova descrizione spiega meglio il suo funzionamento:

Adaptive Connectivity Services migliora l’esperienza di connettività adattandosi alle condizioni del dispositivo in tempo reale in modo efficiente in termini di potenza e prestazioni. Rileva e risolve i problemi di connettività, ottimizza il Wi-Fi e la commutazione dei dati mobili per mantenere la migliore connessione massimizzando l’efficienza energetica.

Il nuovo nome aiuta già di per sé a trasmettere meglio il modo in cui effettua ottimizzazioni intelligenti (“Adaptive”) relative alla “Connettività” e il team di Google spiega che questo vale sia per il Wi-Fi che per i dati mobile: in pratica, l’obiettivo è garantire la “migliore connessione”, tenendo sotto costante controllo il consumo di energia.

L’icona dell’applicazione è ancora un cuore, con riferimento al nome originale, con onde Wi-Fi incorporate:

La modifica probabilmente sarà presto visibile a tutti gli utenti.

Tra gli altri servizi presenti sugli smartphone Google Pixel (oltre che sugli altri device Android) vi sono Carrier, Device Health, Device Personalization, Google Connectivity, Google Play, AR, Google Support, Pixel Ambient e Settings.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Pixel 5