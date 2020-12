Solitamente Samsung lancia i suoi nuovi smartphone top di gamma a inizio anno e questa volta potrebbe debuttare in anticipo per colpire Apple e Huawei. Come spesso accade alcune immagini dei nuovi dispositivi trapelano in anticipo.

Gli addetti ai lavori ci offrono un’immagine creata con Photoshop che mostra come probabilmente sarà la fotocamera posteriore della prossima serie Samsung Galaxy S21.

Il noto leaker Max Weinbach, sempre ben informato su Samsung, conferma quanto queste immagini della fotocamera posteriore del prossimo top di gamma dell’azienda siano vicine alla versione definitiva.

Samsung potenzia la fotocamera di Galaxy S21

Qui sotto potete vedere come sarebbe equipaggiata la fotocamera principale di Samsung Galaxy S21 Ultra che sarà di nuovo l’ammiraglia della serie.

Secondo quanto riportato dal leaker nel suo tweet, Samsung adotterebbe una quad camera con un sensore aggiuntivo, presumibilmente TOF, nel Galaxy S21 Ultra.

Il predecessore offriva una tripla fotocamera, ma il colosso sudcoreano probabilmente integrerà due diversi obiettivi zoom per le riprese da vicino e da lontano nel Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21 Ultra è atteso con un incredibile sistema di zoom ottico e con delle cornici sottilissime. L’ammiraglia della prossima gamma potrebbe arrivare a febbraio.

