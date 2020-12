Nuove Simbox Iliad installate in punti vendita Unieuro e Conad

Iliad, uno degli operatori più in vista del mercato italiano della telefonia mobile con i fari già puntati anche su quella fissa, continua nella sua opera di copertura capillare del territorio italiano e lo fa come di consueto attraverso l’installazione di nuovi corner con le annesse Simbox.

Dopo aver superato i 1.000 punti vendita fisici nel corso del mese di novembre 2020 e aver rafforzato la propria presenza in alcune regioni, Iliad non si ferma: nel corso della settimana che volge al termine ha installato altre Simbox in punti vendita Unieuro e Conad.

Nuove Simbox Iliad: ecco dove sono

Tutte le Simbox installate da Iliad nel corso di questa settimana sono distribuite tra le regioni Lazio e Lombardia.

In particolare, nella capitale è stato installato un corner in un supermercato Conad, più precisamente il Conad Roma Piazza Dunant sito in Piazzale Enrico Dunant, n° 7 (Roma).

I nuovi corner installati nei punti vendita Unieuro, invece, sono così distribuiti:

Castione Andevenno (SO), in Via del Piano 20D

Piantedo (SO), in Via dei Tre Confini 5 (presso centro commerciale Fuentes)

Gallarate (VA), in Viale Carlo Noè 33

Olgiate Olona (VA), in Via Santa Chiara 9

Formia (LT), in Via Marmorano Località Santa Croce (presso centro commerciale Itaca).

Che scegliate di recarvi in un punto vendita fisico vicino a voi o che preferiate fare tutto online, la sostanza non cambia: le offerte del listino Iliad sono le stesse e le trovate tutte descritte in dettaglio nella nostra pagina dedicata:

OFFERTE ILIAD: INTERNET, CHIAMATE E SMS | DICEMBRE 2020 | TUTTOANDROID