In queste settimane non si parla d’altro che di Xiaomi Mi 11 e OnePlus 9, alcuni fra gli smartphone più attesi da chi è curioso di scoprire cosa offriranno di nuovo rispetto all’attuale generazione. Di entrambi gli smartphone sappiamo che monteranno il processore Qualcomm Snapdragon 888, con il telefono di Xiaomi indicato come probabilmente in uscita già questo mese – la compagnia ha più volte dichiarato che Xiaomi Mi 11 sarà il primo smartphone a montare il nuovo SoC di Qualcomm.

Design da veri e propri top di gamma

In questa news, però, ci focalizziamo sull’aspetto estetico, il design, dei due smartphone Android, grazie ad alcuni render non ufficiali pubblicati online seguendo tutte le indicazioni, i rumor e i leak che in questi giorni hanno interessato entrambi i device. Partendo da Xiaomi Mi 11, è possibile notare un display edge-to-edge con un altissimo rapporto display/telaio, una fotocamera punch hole in alto a sinistra e un pannello leggermente curvo sui lati. La fotocamera posteriore, invece, viene rappresentata nel render con tre sensori ed un flash LED.

Passando invece al render non ufficiale di OnePlus 9, in questo caso il designer ha immaginato una particolare colorazione bianca che lo rende estremamente elegante. Purtroppo il designer non ci ha fornito una sua idea di come potrebbe apparire il dispositivo frontalmente, ma si è limitato ad offrirci la sola porzione posteriore.

Anche in questo caso notiamo un modulo fotografico triplo caratterizzato da due sensori di grandi dimensioni affiancati dal modulo LED, e un altro più piccolo.

Cosa ne pensate di questi render non ufficiali? Quali fra i due vi piacerebbe vedere tramutato in realtà, e quali cambiamenti vorreste invece proporre ai designer?

