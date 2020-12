Very Mobile, l’operatore telefonico di WINDTRE, ha annunciato l’iniziativa “Porta un amico in Very“, grazie alla quale i clienti della compagnia telefonica possono accumulare ricariche omaggio invitando gli amici a passare al gestore, fino ad un massimo di 50 euro.

Porta un amico in Very, l’iniziativa che regala 5 euro per ogni amico che passa a Very Mobile

L’iniziativa prevede 5 euro di ricarica in omaggio per ambedue le parti, il che vuol dire che riceveranno i 5 euro sia coloro che invitano, che gli invitati che completano il passaggio all’operatore Very Mobile. Per invitare gli amici, bisognerà disporre dell’app dedicata del gestore telefonico. A partire dalla data di oggi, sarà possibile quindi recarsi nella home dell’app per smartphone Android e iOS e cliccare sul banner “Porta un amico in Very”. Così facendo, verrete rimandati ad una pagina in cui sarà visibile il vostro codice amico e potrete condividerlo tramite qualsiasi piattaforma social o di messaggistica cliccando semplicemente sulla voce “Condividi”.

Il limite massimo di inviti possibili per ciascuna SIM e che, quindi, daranno diritto ad un credito massimo di 5 euro pro capite, è pari a 10 numerazioni correttamente attivate, per un totale di 50 euro. La promozione è valida sia per i già clienti che per i nuovi clienti, il che vuol dire che potranno usufruire delle ricariche omaggio anche gli amici che voi stessi porterete a Very Mobile. Il tetto di 50 euro si riferisce alla SIM e non all’intestatario della stessa, di conseguenza se avete più SIM potrete accaparrarvi un bonus in credito telefonico maggiore di 50 euro, a patto di convincere più di 10 persone ad effettuare il passaggio.

Il numero di passaggi effettuati sarà visibile direttamente dall’app, in cui verranno visualizzate due voci: Quasi amici, in cui rientrano tutti coloro che hanno già acquistato una SIM ma non l’hanno ancora attivata, e Very amici, in cui rientrano coloro che hanno ricevuto ed attivato la SIM. Il credito sarà corrisposto ad ambedue l’invitante e l’invitato solo una volta che la nuova SIM acquistata sarà stata attivata da quest’ultimo.