Si chiama “Ok Google Play Music” ed è un nuovo album pubblicato di recente da Drumkoon, un artista indipendente danese, su Spotify e rapidamente balzato agli onori della cronaca in quanto il titolo scelto, così come gli utenti più esperti avranno già notato, richiama uno dei comandi vocali più comuni di Google Assistant.

Ma a quanto pare quella di Drumkoon è proprio un’abitudine, nel senso che altri album di questo artista sono intitolati “Hey Siri Play Music” e “Hey Alexa Play Music” e ciò esclude che si tratti soltanto di una “coincidenza”: i titoli in questione, infatti, sono tutti chiaramente pensati per richiamare query legate ai più popolari assistenti vocali attualmente disponibili durante la ricerca di musica.

Su Spotify arriva un album molto curioso

Si tratta di una strategia che senza dubbio può stuzzicare la curiosità degli utenti ma che, allo stesso tempo, potrebbe rendere poco intuitivo il comando completo da usare per avviare la riproduzione dell’album con l’assistente vocale di Google (nel caso specifico, infatti, gli utenti dovrebbero usare un comando come “Ok Google, Riproduci Ok Google Play Music su Spotify”).

Ma i riferimenti all’assistente vocale del colosso di Mountain View non finiscono qui: basta leggere l’elenco dei sedici brani che include per rendersi conto che i titoli sono tutti collegati a Google Assistant. Da “Hey Google Play Christmas Music” a “Hey Google Play Cooking Music”, da “Hey Google Play Instrumental Music” a “Hey Google Play Nice Music”, da “Hey Google Play Sleep Music” a “Hey Google Play Quiet Music”.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate ascoltare i brani di Drumkoon, potete farlo seguendo questo link che vi riporterà sulla pagina dedicata su Spotify. Fate attenzione, però, a non sbagliare il comando da impartire all’assistente di Google nel caso in cui decidiate di usarlo per lanciare i vari brani.

