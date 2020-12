Sebbene Samsung sviluppi alcuni fra i migliori wearable presenti in circolazione, l’avanzare del tempo e il conseguente arrivo di nuovi smartphone porta con sé l’inevitabile obsolescenza e in alcuni casi il mancato supporto con i prodotti di nuova generazione.

Si avvicina la fine del supporto ufficiale

È quello che nei prossimi mesi accadrà ad alcuni wearable di Samsung con qualche anno di troppo sulle spalle, i quali non potranno essere più utilizzati in tandem ai nuovi smartphone che verranno presentati dal colosso sudcoreano durante il 2021. Infatti, come mostra una comunicazione trasmessa attraverso Samsung Members, la seguente lista di dispositivi non sarà più supportata con l’arrivo di nuovi device:

Samsung Gear;

Samsung Gear 2;

Samsung Gear 2 Neo;

Samsung Gear S;

Samsung Gear Fit.

Ovviamente stiamo parlando di smartwatch e smartband ormai piuttosto vecchi, presentati quando Samsung etichettava la serie di device per il mercato wearable con il nome commerciale “Gear”. Il rimando agli smartphone in arrivo durante il 2021 ci fa subito pensare alla famiglia Samsung Galaxy S21 prevista al lancio ad inizio gennaio 2021, ma è probabile che anche gli attesi Samsung Galaxy A32 e Samsung Galaxy A52 saranno interessati da questa novità.

Se siete ancora in possesso di uno di questi wearable e siete propensi ad acquistare il nuovo top di gamma di Samsung per il 2021, tenete bene a mente che non sarà il alcun modo possibile abbinarlo allo smartphone, rendendolo di fatto un prodotto grandemente limitato nelle sue funzioni.

Potrebbe interessarti anche: miglior smartwatch