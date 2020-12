Nella recensione di Samsung Galaxy S20 Fan Edition abbiamo più volte sottolineato come rappresenti uno tra i migliori smartphone Android in circolazione, merito certamente di un incredibile equilibrio fra prestazioni, design e prezzo. Giusto ieri i modelli della famiglia Samsung Galaxy S20 ricevevano l’aggiornamento alla One UI 3.0 con Android 11, lasciando Samsung Galaxy S20 Fan Edition fuori dai giochi.

Un bel regalo di fine anno da Samsung

Però, secondo quanto pubblicato su Twitter dal sempre informato Max Weinbach, sembra proprio che gli utenti non dovranno aspettare poi più di tanto per poter mettere le mani sulle tante novità che la One UI 3.0 porta con sé. Infatti, secondo le fonti di Weinbach, Samsung Galaxy S20 Fan Edition dovrebbe iniziare a ricevere l’aggiornamento software a partire dal 27 dicembre, un vero e proprio regalo di fine anno.

Per quanto riguarda invece la gamma di smartphone Samsung Galaxy Note 20, presentati con Android 10, per loro l’aggiornamento all’ultima major release della One UI dovrebbe invece partire il 14 dicembre. Se queste informazioni dovessero rivelarsi veritiere, il colosso sudcoreano riuscirà ad aggiornare l’attuale generazione di smartphone di fascia alta ad Android 11 entro la fine dell’anno, anticipando di poco la roadmap circa il rilascio della One UI 3.0 per la serie di smartphone e tablet Samsung Galaxy.