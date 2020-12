Tra le innumerevoli app e giochi che ogni giorno vengono pubblicate nel Google Play Store, questa settimana vi proponiamo una selezione che comprende tre giochi e un’applicazione che meritano di essere presi in considerazione.

The Complex

The Complex è un thriller fantascientifico cinematografico interattivo completamente live in cui due scienziati si ritrovano bloccati in un laboratorio dopo un grave attacco con armi biologiche a Londra.

L’avventura offre una trama ricca di opzioni con 8 finali diversi da raggiungere prima che il tempo e l’aria si esauriscano, monitorando lo stato delle relazioni in tempo reale che influenza la storia durante il gioco e ponendo attenzione ai tratti di personalità che si evolvono in base alle vostre scelte.

The Complex è scritto da Lynn Renee Maxcy, parte del pluripremiato team di sceneggiatori di The Handmaid’s Tale. Il film interattivo è interpretato da Michelle Mylett (Letterkenny, Bad Blood), Kate Dickie (Il trono di spade, La strega) e Al Weaver (Grantchester). Il cast include anche Leah Viathan, streamer di Twitch ed ex presentatrice di Xbox UK.

The Complex è disponibile per Android al prezzo di € 6,99 senza acquisti in-app ed è classificato PEGI 18. A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store.

Love You to Bits

Love You to Bits è un’ avventura punta e clicca di stampo Sci-Fi che ha per protagonista Kosmo, un maldestro esploratore spaziale in cerca dei componenti di Nova, la sua fidanzata robot sparita dopo un fatale incidente.

L’avventura vi porterà a esplorare pianeti enigmatici popolati da alieni bizzarri e caratterizzati da puzzle spazio-temporali e superando i nuovi livelli scoprirete una commovente ed emozionante love story.

Love You to Bits è disponibile per Android al prezzo di € 4,29 senza acquisti in-app, ma attualmente è in offerta al prezzo di € 1,19. A seguire trovate il trailer e il badge per reperire il gioco nel Play Store.

Heynote

Heynote è un’app per la produttività che permette di scrivere note o qualsiasi testo sulla schermata iniziale e sugli sfondi della schermata di blocco dello smartphone in modo da non perderle di vista, senza la necessità di alcun widget.

Lo strumento offre la possibilità di cambiare lo sfondo e di modificare l’ordine delle note categorizzate, inoltre è possibile ripristinare lo sfondo allo stato originale in qualsiasi momento. L’app può essere utilizzata anche per scrivere citazioni o qualsiasi cosa vogliate sui vostri sfondi.

Heynote è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app ed è raggiungibile nel Play Store tramite il badge sottostante.

Clusterduck

Clusterduck è un casual game piuttosto demenziale in cui allevare le anatre che iniziano a mutare geneticamente mano a mano che si moltiplicano. Con ogni generazione di anatre aumentano le possibilità che la razza vada fuori controllo in maniera esponenziale facendo comparire esemplari sempre più bizzarri, fino a costringervi a fare una cernita.

Il gioco permette di collezionare centinaia di varianti della specie e mutazioni comuni, rare, epiche e leggendarie, inoltre le descrizioni spiritose delle anatre vi introducono alle stranezze della personalità di ciascun esemplare.

Clusterduck è disponibile per Android gratuitamente supportato da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali ed è rintracciabile nel Play Store attraverso il badge che trovate sotto al trailer.