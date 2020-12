La serie Xiaomi Mi 11 è una delle più chiacchierate di questi ultimi mesi, il cui lancio è previsto per la fine di questo mese. In queste settimane ci siamo più volte occupati dei vari leak e rumor sui nuovi top di gamma di Xiaomi, ed in queste ore un nuovo leak ci permette di scoprire quelle che dovrebbero essere le foto reali e le specifiche tecniche dei device.

Ecco le specifiche e alcune foto leak

Secondo quanto dichiarato da un leaker su Weibo, Xiaomi Mi 11 e Xiaomi Mi 11 Pro sarebbero muniti di un pannello S-AMOLED con refresh rate a 120 Hz e risoluzione QHD+. Non sono state indicate le dimensioni dei due display, ma pare che per entrambi sia attesa una fotocamera frontale con sensore da 20 MP.

Posteriormente entrambi gli smartphone dovrebbero montare un sistema di fotocamere triple così composto:

Xiaomi Mi 11 sensore principale da 108 MP; sensore ultra grandangolare da 13 MP; sensore macro da 5 MP.

Xiaomi Mi 11 Pro sensore principale da 48 MP (OmniVision OV48C); sensore ultra grandangolare da 20 MP; sensore telescopico da 12 MP.



Per entrambi è ovviamente atteso il processore Qualcomm Snapdragon 888, mentre si fa riferimento anche al supporto alla RAM LPDDR5 e allo storage in formato USF 3.1. Il leaker svela anche informazioni per quanto riguarda il modulo batteria ed i probabili prezzi di vendita: Xiaomi Mi 11 monterebbe una batteria da 4780 mAh con ricarica rapida da 50 W su cavo e 30 W in wireless, mentre Xiaomi Mi 11 Pro monterebbe una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 120 W su cavo e 80 W in wireless.

Per i prezzi, invece, si indica un range fra 3999/4499 yuan (503/566 euro) per Xiaomi Mi 11 con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, e 5299/5499 yuan (667/692 euro) per Xiaomi Mi 11 Pro.

In copertina Xiaomi Mi 10T Pro