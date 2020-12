Ancora eccitati dell’arrivo in Italia dell’aggiornamento alla One UI 3.0 e Android 11 per la serie Samsung Galaxy S20, iniziano ad arrivare interessanti informazioni circa le tempistiche di rilascio della nuova major release della personalizzazione Android anche per altri smartphone Galaxy serie A “minori”.

L’update è previsto per metà 2021

Come sappiamo il colosso sudcoreano riserva i primi slot di aggiornamento per l’attuale generazione di smartphone di fascia alta, impegnandosi poi ad aggiornare gli smartphone di fascia media come ad esempio Samsung Galaxy A51. Abbiamo tirato in ballo questo preciso modello di smartphone, perché è molto probabile che l’update alla One UI 3.0 arriverà nella prima metà del 2021.

Come sappiamo Samsung Galaxy A51 fa parte dei 38 smartphone di Samsung che riceveranno ben tre aggiornamenti di Android, garantendo così non solo l’aggiornamento ad Android 11 e Android 12, ma anche alla versione successiva prevista per il 2022.

Che ne sarà degli altri smartphone Samsung serie Galaxy A? Secondo la roadmap circa l’aggiornamento alla One UI 3.0 questi smartphone dovrebbero iniziare a ricevere la major release da maggio 2021 in poi, ma purtroppo non abbiamo informazioni certe da darvi se non che, molto probabilmente, verranno aggiornati solo dopo che Samsung Galaxy A51 verrà aggiornato. Il motivo? Samsung Galaxy A51 è uno degli smartphone Samsung più venduti in questi mesi, ed è molto importante per l’azienda continuare a rendere la serie Galaxy A vincente e popolare.