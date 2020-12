I regali di Natale di Vodafone Happy Christmas (Infinito Smartphone Edition)

In occasione del periodo natalizio, Vodafone ha lanciato la promozione Happy Christmas in abbinamento alle offerte Infinito Smartphone Edition, prevedendo dei ghiotti regali da mettere sotto l’albero.

Al netto di eventuali proroghe e diversamente da quanto appreso in precedenza, la promozione in questione dovrebbe essere valida nei punti vendita del noto operatore soltanto fino al 9 dicembre 2020, dunque ancora per pochi giorni.

Vodafone Happy Christmas: info e regali

A fine novembre, insieme alla proroga di numerose offerte operator attack, vi avevamo parlato anche del lancio imminente della promozione Vodafone Happy Christmas.

Quest’ultima viene prevista in abbinamento ad Infinito Smartphone Edition, che permette ai nuovi clienti Vodafone di acquistare uno smartphone a rate da affiancare ad un’offerta della gamma Infinito (Gold o Black).

Ebbene, per i nuovi clienti Infinito Smartphone Edition, Vodafone Happy Christmas offre in aggiunta degli interessanti regali di Natale. Ecco le soluzioni previste:

Infinito Mi 10 Edition – Xiaomi Mi 10T Pro 5G (ecco la nostra recensione) è acquistabile a rate da 9 euro al mese e regala il monopattino elettrico Mi Scooter Essential. Sebbene non faccia parte di questa promozione, si segnala anche Xiaomi Mi 10 5G che, proposto a 12 euro al mese, regala comunque le cuffie Xiaomi Mi True Earphones 2 o la Xiaomi Mi Smart Band 4.

Nella promo Infinito Smartphone Edition, va ricordato, è sempre inclusa l’assicurazione RED Care Kasko per 24 mesi, che permette di ottenere una riparazione dello smartphone in caso di danno accidentale ogni 12 mesi, coprendo urti, contatti con liquidi, danneggiamenti della fotocamera e dello schermo. Nel caso degli Xiaomi, invece, c’è la Screen Protection per 24 mesi, che offre un servizio limitato alla sola riparazione dello schermo in caso di urto o contatto con liquidi.