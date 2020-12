Il Black Friday è ormai alle spalle, e con esso la maggior parte delle offerte promozionali che hanno caratterizzato il mese di novembre. Se la vostra attenzione è rivolta alle licenze di Windows 10, per poter collegare il vostro smartphone Android al PC ed eseguire le app sul computer, c’è ancora speranza, grazie a U2KEY.com, sito specializzato nella vendita online di chiavi software.

Si tratta di un modello di vendita estremamente conveniente per l’utente finale, che acquista solamene la chiave per l’attivazione del software, senza pagare inutilmente per scatole, supporti fisici e spese di spedizione. E con la possibilità di utilizzare le app Android, grazie alla funzione “Il mio telefono”, una licenza di Windows 10 è sempre più utile.

Se avete un PC con Windows 7/8, un nuovo PC senza licenza o se state utilizzando altre soluzioni al limite della legalità, con U2KEY.com avrete la possibilità di mettervi in regola spendendo cifre davvero irrisorie. Volete un esempio? Grazie al codice TUTT potete ottenere il 46% di sconto su queste licenze Microsoft:

Vi basterà inserire il codice prima di completare il pagamento per veder scendere immediatamente il prezzo a cifre davvero bassissime. Una volta completato il pagamento riceverete la chiave di licenza da inserire nell’apposito campo per ottenere l’attivazione del relativo software e poter accedere a tutti gli aggiornamenti e alle novità rilasciate dagli sviluppatori.

Sulle seguenti applicazioni è previsto uno sconto del 39% utilizzando il codice TUTTA, da inserire nel carrello prima del completamento dell’ordine:

Con il codice TUTTB invece riceverete uno sconto del 22% su numerosi pacchetti Office e combinazioni con Windows 10:

E per concludere ecco una lista di prodotti scontati del 10% grazie al codice TUTTC, per avere il computer al sicuro grazie a Kaspersky Antivirus o per effettuare il backup e la gestione dei vostri dati:

Queste erano dunque solo alcune delle offerte che potete trovare su U2KEY.com, con sconti speciali utilizzando i nostri codici esclusivi. Se state cercando un modo per regolarizzare le vostre licenze avete modo di farlo a prezzi davvero competitivi, risparmiando su confezioni di vendita e supporti con i file di installazione.

Vi ricordiamo che potete scaricare i file per l’installazione di Windows, Office e delle altre applicazioni dai siti ufficiali dei rispettivi produttori, che mettono a vostra disposizione le versioni più aggiornate, evitandovi ulteriori download dopo l’attivazione.

Informazione Pubblicitaria