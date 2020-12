Il team di Google è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento dei vari servizi e applicazioni offerti agli utenti e tra le app con novità in arrivo vi sono Google Messaggi e Files di Google.

Google Messaggi migliora i servizi per le aziende

Iniziando da Google Messaggi, le aziende che interagiscono con i propri clienti possono ora attivare un’API aggiornata per mostrare il proprio stato di attività verificata e un breve profilo durante l’invio di messaggi di testo.

Ricordiamo che quella degli SMS Verificati è una feature che permette agli utenti di sapere se i bot con cui stanno conversando rappresentano effettivamente le società che affermano di rappresentare.

Grazie a questo nuovo sistema di verifica, il colosso di Mountain View pare essere anche in grado di fornire più garanzie e informazioni sulle attività verificate.

I gestori di un profilo aziendale possono attivare la capacità di leggere e rispondere ai messaggi per interagire direttamente con i clienti su Google Maps e, tramite un partner di messaggistica, sfruttare la Business Messages API per migliorare la loro presenza sugli SMS con gli utenti di Google Messaggi.

Files di Google si aggiorna alla versione 1.0.345

Pare che il team di Files di Google si stia preparando ad introdurre una cartella cestino per questa applicazione, almeno ciò è quanto emerge dall’ultima versione dell’app (1.0.345).

Tra le novità della versione 1.0.345 di Files di Google troviamo miglioramenti al lettore audio per la riproduzione in background, il raggruppamento di file per un’esperienza di navigazione più semplice e un sistema di pulizia degli screenshot per aiutare gli utenti a rilevare ed eliminare quelli vecchi.

Ma nel codice dell’app vi sono anche delle stringhe su una nuova voce del menu chiamata “Cestino”, studiata per aiutare gli utenti a ripristinare i file eliminati.

Gli utenti potranno accedere alla nuova opzione “Cestino” toccando l’icona del menu nell’angolo in alto a sinistra e, una volta effettuato un tap sulla relativa voce, visualizzeranno una nuova pagina che elenca tutti i file eliminati in ordine cronologico inverso. Nella parte superiore della pagina si legge che “Qualsiasi file che è stato nel Cestino per 30 giorni verrà eliminato definitivamente” mentre in basso vi sono due pulsanti per ripristinare ed eliminare definitivamente i file selezionati.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale feature sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Potete scaricare Files di Google da APK Mirror o dal Google Play Store: