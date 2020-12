Google Assistant e cuffie, un duo che permette di interagire con l’assistente di Google in modo semplice attraverso proprio le cuffie, e sfruttare la funzionalità di lettura delle notifiche; tale funzionamento, però, era relegato a solo alcuni modelli di auricolari e cuffie senza fili (oltre alle Google Buds USB-C): fino ad oggi, perché sarà possibile sfruttarlo su tutti i modelli (con cavo).

La lettura delle notifiche con Google Assistant arriva su tutte le cuffie

Collegare un paio di cuffie tramite il jack da 3,5 mm o la porta USB Type-C su uno smartphone con a bordo l’ultima versione dell’app di Google porterà alla visualizzazione del messaggio che vedete sotto, che invita alla pressione prolungata del tasto di azione delle cuffie: eseguendo l’azione sarà possibile procedere alle operazioni di set up e portare in vita Google Assistant, con tanto di lettura delle notifiche in arrivo direttamente in cuffia.

Tale funzionamento sembra sia stato esteso da Google verso tutti i modelli di cuffie cablate, e non solo verso i modelli “ottimizzati per Google Assistant”. Al momento, invece, rimangono escluse le cuffie senza fili, che si collegano tramite Bluetooth ai dispositivi; non resta che attendere l’estensione anche per questa tipologia di accessori.