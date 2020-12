Se fate parte del programma di fidelizzazione gratuito di Fastweb, LiveFast, per questo Natale vi aspettano tante sorprese. Durante tutto il mese di Dicembre infatti, ogni giorno, è prevista l’estrazione di una MyGiftCard del valore di 100 euro, per un totale di 31 vincitori estratti.

Le card così ottenute potranno essere convertite sul sito ufficiale in uno o più buoni a scelta tra quelli proposti sul sito, tra cui figurano anche marchi come Amazon, Mediaworld, GameStop e tantissimi altri, fino al raggiungimento della soglia dei 100 euro previsti. La scadenza del buono ottenuto dalla conversione dipenderà, poi, dalle condizioni previste dall’esercente dello stesso.

LiveFast regala gift card ed offre tanti sconti

Le offerte natalizie del programma LiveFast non si limitano però alle gift card di cui abbiamo appena parlato. Sono infatti previsti alcuni codici sconto a cui avranno diritto tutti i clienti Fastweb che fanno parte del programma, tra cui:

un codice sconto del 20% sul sito Electrolux , per un solo ordine effettuato entro il 31 Gennaio 2021.

, per un solo ordine effettuato entro il 31 Gennaio 2021. un codice sconto del 30% sul sito Samsung per l’acquisto di una TV QLED, effettuato entro il 31 Gennaio 2021.

Entro il 6 Dicembre 2020 è inoltre possibile giocare sul sito web ufficiale di LiveFast per vincere un abbonamento di 3 mesi con una delle riviste digitali proposte, tra cui Cosmopolitan, Esquire, Elle Decor, MarieClaire e MarieClaire Maison. A partire dal 6 Dicembre, sarà ancora possibile giocare per ottenere nuovi premi di natura diversa, che saranno pubblicizzati da Fastweb sul sito dedicato, nella medesima data.

Partecipando al gioco, inoltre, sarà possibile prendere parte al concorso a premi “Road to 25” che prevede, ogni giorno fino al 25 Dicembre, l’estrazione di un vincitore di un buono Amazon di 500 euro, per un totale di 25 estratti. I vincitori riceveranno il premio nelle modalità indicate entro il 31 Gennaio 2021 e potranno associarlo ad un solo account a loro scelta.