Google ha di recente migliorato sensibilmente l’algoritmo che si occupa di suggerire i contenuti più adatti su Google TV, così da rendere più interessante e coinvolgente l’esperienza dell’utente.

Abbiamo visto proprio ieri l’introduzione di una nuova feature che consente all’utente di fornire un feedback su programmi, film e serie TV, in modo da consentire alla propria TV di fornire risultati e suggerimenti ancora più precisi. Ma come possiamo fare per personalizzare la Chromecast con Google TV al meglio? Ecco alcuni consigli pubblicati da Google per renderla più “nostra” e ottenere il massimo.

Come personalizzare i suggerimenti della Chromecast con Google TV

Per prima cosa, quando vi iscrivete a un nuovo servizio o scaricate una nuova app di streaming, come Netflix, Prime Video o una tra le tante altre oggi disponibili, ricordate di inserirlo tra i propri servizi di streaming dal pannello delle impostazioni. In questo modo, l’app potrà fornirvi suggerimenti basati sui suoi contenuti e sulle vostre preferenze.

Aggiungete i vostri preferiti alla watchlist, vale a dire la lista dei contenuti che desiderate guardare. Potete farlo comodamente da smartphone, cercando i titoli più recenti disponibili su uno dei servizi di streaming in vostro possesso. Anche questo aiuterà l’algoritmo a conoscervi meglio e adattare i propri suggerimenti di conseguenza. Ovviamente, quando finirete di guardare un film o una serie TV, non dimenticate di votare il contenuto appena visto, così da indicare a Google se vi è piaciuto o meno e rendere ancora più personalizzata la selezione di contenuti che vi verranno proposti.

Un’altra cosa che Google suggerisce di ricordare, qualora tra i suggerimenti vi capitassero un film o una serie che avete già guardato, è di segnalare i contenuti come già visti. In questo modo, tali contenuti non vi verranno riproposti e saranno altresì sfruttati per i prossimi suggerimenti!

Infine, come già detto ad inizio articolo, da oggi potete fornire un feedback su specifici contenuti suggeriti da Google, effettuando uno swipe a sinistra e destra, come capita nelle app di dating. Al posto di dire all’app se vi piace o meno questa o quella persona, potrete dire se vi piace o meno un determinato titolo.

In questo modo la Chromecast con Google TV imparerà rapidamente a conoscervi ed a migliorare i suoi suggerimenti per voi. Per farlo, accedete in “Impostazioni” e poi su “Preferenze dei contenuti”. E voi che ne pensate dei suggerimenti per la Chromecast con Google TV? Fateci sapere cosa ne pensate, commentando l’articolo!

Leggi anche: i migliori trucchi per Chromecast con Google TV