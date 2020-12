Evidentemente i numerosi sconti visti durante il Cyber Monday non hanno frenato Google dall’offrire ai propri utenti un altro piccolo regalo da non lasciarsi scappare: 3 mesi gratis di YouTube Premium. Prima di strofinarvi le mani e correre immediatamente a sottoscrivere il periodo di prova gratis, ci preme sottolineare che “l’offerta è valida per i nuovi utenti residenti negli USA“, come sottolinea l’azienda nel post di annuncio su Facebook.

3 mesi gratis di YouTube Premium

Infatti, com’è possibile notare dal post ufficiale, la promozione che fa riferimento alla #CyberWeek e che sarà disponibile fino al prossimo 6 dicembre 2020, è garantita solo per gli utenti che risiedono negli Stati Uniti. In questo caso, le persone che non hanno mai attivato prima d’ora YouTube Red oppure Google Play Music, possono godere di 90 giorni di servizio gratuito ed eventualmente continuare ad utilizzare l’account YouTube Premium a pagamento a partire da marzo 2021.

Per noi italiani non c’è proprio modo di sfruttare questa promozione? Purtroppo no ma, com’è possibile notare dall’immagine sottostante, se non vi siete mai iscritti al servizio premium di YouTube, potete sfruttare 2 mesi gratis di YouTube Premium e così iniziare a pagare 11.99 euro al mese solo a partire dal mese di febbraio 2021.

La promozione, disponibile a questo link, è valida solo per gli utenti che non hanno mai sottoscritto prima un abbonamento a YouTube Red, Music Premium, YouTube Premium e Google Play Music.