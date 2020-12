Se durante le giornate del Black Friday e del Cyber Monday non siete riusciti a trovare sconti in linea con le vostre esigenze, forse quella di oggi su Xiaomi Mi 10T Pro potrebbe fare al caso vostro. Infatti, cliccando i link in calce alla news, avrete l’opportunità di acquistare lo smartphone nella colorazione Lunar Silver o Cosmic Black a 499,90 euro invece di 599,90 euro con il 17% di sconto.

100 euro di sconto per un vero top di gamma

Nel caso vi foste persi la nostra recensione su Xiaomi Mi 10T Pro, abbiamo lodato l’ottima scheda tecnica in cui campeggiano il display con refresh rate da ben 144 Gz ed il processore Qualcomm Snapdragon 865. Il pannello frontale da 6,67 pollici di tipo IPS, ben tarato, e supporta anche la tecnologia MEMC e l’HDR 10, offrendo una buona esperienza utente durante l’utilizzo quotidiano dello smartphone ma anche durante il gaming o la visione di contenuti multimediali.

Il sistema, basato su Android 10 e la MIUI 12, fila liscio e non presenta impuntamenti anche grazie ad un comparto hardware decisamente interessante. Il SoC Snapdragon 865 garantisce allo smartphone un utilizzo senza esitazioni, merito anche del modulo RAM da 8 GB e dello storage in formato USF 3.1 e quindi molto veloce.

Se siete interessati all’offerta potete acquistare Xiaomi Mi 10T Pro tramite i seguenti link:

Xiaomi Mi 10T Pro Lunar Silver | Cosmic Black