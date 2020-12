TIM Sempre Connesso è la formula dell’operatore telefonico italiano che permette agli utenti di continuare a navigare su Internet anche in presenza di credito residuo insufficiente. In queste ore, nei negozi TIM, prende vita una piccola novità che riguarda proprio l’attivazione automatica dell’utilizzo della navigazione Internet: la richiesta di consenso per attivare TIM Sempre Connesso in fase di acquisto di una nuova SIM ricaricabile.

Richiesta di consenso per attivare la formula

La formula Sempre Connesso offre la navigazione Internet in assenza di credito al prezzo di 0,90 euro al giorno per due giorni, per un costo massimo pari a 1,80 euro. In fase di attivazione della SIM, adesso, il rivenditore informa il cliente dell’attivazione automatica del servizio a cui è necessario dare il proprio consenso scritto e avere così sempre a disposizione il traffico dati senza dare consenso ogni volta che il credito possa essere insufficiente.

Ovviamente il cliente non è assolutamente obbligato a dare il proprio consenso in fase di attivazione della SIM, ma può infatti comunicare al rivenditore che non intende usufruire della formula di TIM. In ogni caso, in qualsiasi momento, è possibile attivare/disattivare gratuitamente la funzione accedendo all’area clienti dell’applicazione MyTIM, sul sito web oppure chiamando il numero 119.

Ci teniamo a precisare, infine, che non sono presenti variazioni invece per quanto riguarda l’attivazione della formula TIM Sempre Connesso per chiamate ed SMS: in questo caso la tariffazione entra in azione solo a seguito della prima chiamata o del primo SMS inviato.

