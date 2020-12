Vivendo in un contesto in cui è ancora molto rischioso avere contatti con altre persone al di fuori del proprio nucleo familiare, molte aziende si stanno munendo di servizi pensati per offrire ai propri clienti la sicurezza richiesta e necessaria per usufruirne. Fra queste, TIM, permette di attivare la SIM ricaricabile acquistata online tramite video identificazione.

Arriva l’attivazione della SIM tramite video

Nel caso in cui, infatti, un utente non dovesse sentirsi sicuro ad acquistare e ricevere la SIM tramite corriere e quindi con identificazione in loco, può decidere questa forma di autenticazione per fare tutto a casa propria e senza correre rischi. La modalità di identificazione tramite video può essere scelta in fase di conferma d’ordine di acquisto, avendo ovviamente cura di indicare correttamente l’indirizzo email, il recapito telefonico e ovviamente l’indirizzo di consegna della SIM.

Una volta ricevuta e avendo premura di avere a portata di mano i documenti di identificazioni necessari per la procedura di attivazione, gli utenti possono utilizzare l’applicazione MyTIM e la voce “Attiva SIM” per attivarla. In questa sezione dell’app basterà seguire i passi mostrati a schermo per completarne l’attivazione, come ad esempio inserire il codice seriale della SIM, caricare una scansione del documento di identità e di registrare un video con il proprio volto visibile.

Per completare la procedura e utilizzare la nuova SIM saranno necessari 2 giorni lavorativi, mentre per chi proviene da un altro operatore sono necessari 2 giorni lavoratori per ottenere il numero provvisorio e altri 2 giorni lavorativi per il passaggio vero e proprio a TIM.

MyTIM



