Diversi smartwatch Wear OS, tutti riconducibili al Fossil Group, stanno ricevendo in queste ore l’ultimo aggiornamento del sistema operativo di Google per dispositivi indossabili. Andiamo a scoprire quali sono i modelli che si stanno aggiornando e quali novità ottengono da questo nuovo update.

Le novità dell’aggiornamento per Fossil Gen 5 e gli altri

Partiamo subito col dire che a segnalare il roll out sono stati diversi utenti su Reddit (Wear OS subreddit). Stando a questi ultimi, i modelli interessati dal rilascio sono:

Fossil Gen 5 Series

Diesel Axial

Skagen Falster 3

Emporio Armani Smartwatch 3

Insomma, una bella sorpresa di fine anno per tutti i possessori dei modelli elencati.

Per quanto riguarda il contenuto dell’aggiornamento, lo scorso mese di settembre Google aveva confermato il roll out della versione H-MR2 di Wear OS, già disponibile ad esempio per il Suunto 7, ed è proprio questa che sta arrivando su Fossil Gen 5 e tutti gli altri smartwatch menzionati.

Illo tempore, il colosso di Mountain View aveva messo in evidenza le novità di questo aggiornamento, riguardanti innanzitutto due conclamati punti deboli degli smartwatch Wear OS: l’autonomia e le perfomance non esaltanti. Ai non meglio specificati miglioramenti relativi alla prima, faceva da contraltare la dichiarata riduzione fino al 20% di tempi di boot e di avvio delle applicazioni. Si parlava, inoltre, di un pairing con lo smartphone più rapido e stabile.

Accanto a queste novità già note, gli utenti di Reddit hanno individuato qualche altro cambiamento, come la possibilità di impostare un limite di tempo prima dello spegnimento dello schermo, un nuovo layout per impostare la luminosità e un aumento del limite di tile impostabili (fino a 10, secondo un moderatore). Senza dimenticare la possibilità di disattivare la gesture che richiama Google Assistant con una pressione prolungata del tasto Power.

Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo al thread su Reddit (Wear OS subreddit).

