Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ iniziano a ricevere le patch di sicurezza di dicembre 2020 attraverso un nuovo aggiornamento software. Il rollout è partito in Europa e dovrebbe raggiungere gli smartphone italiani nel giro di qualche giorno: scopriamo le novità degli update.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S20 FE

In attesa di saperne di più sulla tabella di marcia dell’aggiornamento ad Android 11 e One UI 3.0 riguardante l’Italia, Samsung Galaxy S20 FE sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di dicembre 2020. Il rollout parte dal modello 5G (SM-G781B), ma quello 4G non dovrebbe farsi attendere troppo.

Il firmware in distribuzione per Samsung Galaxy S20 Fan Edition è il G781BXXS1ATL1 ed è stato per il momento avvistato in Gran Bretagna, Germania e Spagna: in mezzo alle correzioni di sicurezza del mese di dicembre, ancora non specificate da Samsung, non sembra essere stato introdotto un nuovo fix per il problema al touchscreen riscontrato da alcuni utenti.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+

Aggiornamento in distribuzione anche per i più vecchiotti Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+, che stanno ricevendo le patch di sicurezza di dicembre 2020. I firmware in rollout sono rispettivamente G960FXXSCFTK2 e G965FXXSCFTK2 e non sembrano includere altre novità oltre alle suddette correzioni.

Del resto è probabile che l’ultimo grosso aggiornamento per i Samsung Galaxy S9 sia arrivato insieme alla One UI 2.5 di qualche settimana fa, almeno per quanto riguarda le nuove funzioni. I due flagship 2018 continueranno a essere supportati ancora per parecchi mesi, perlomeno con le patch di sicurezza: al momento sono infatti nella lista degli update mensili.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+

L’aggiornamento con le patch di sicurezza di dicembre 2020 è in distribuzione anche in Europa e dovrebbe raggiungere gli smartphone italiani, partendo come (quasi) sempre dai no brand. Per cercare e installare l’update potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.