I nostri smartphone sono sempre più indispensabili in quanto sostituiscono sempre più dispositivi e persino i nostri portafogli, pertanto diventa sempre più importante che siano costantemente alimentati.

Attualmente la scorta di energia è rappresentata da uno o più power bank, ma Samsung immagina qualcosa di molto più elegante e indossabile per il futuro.

Samsung brevetta un anello per la ricarica wireless

Un brevetto depositato da Samsung presso l’ufficio brevetti della Corea del Sud e pubblicato oggi rivela un piccolo dispositivo indossabile che ha lo scopo di ricaricare il proprio smartphone.

Si tratta di un comune anello da portare al dito che non è alimentato da una batteria, ma che incorpora un avvolgimento magnetico che crea elettricità dai movimenti della mano fungendo da piccolo generatore.

Secondo quanto riportato nel brevetto, oltre a sfruttare l’energia cinetica generata dai movimenti dell’utente, l’anello per la ricarica wireless sarà anche in grado di trasformare il calore del corpo di chi lo indossa in elettricità.

Una minuscola batteria servirà per accumulare l’elettricità generata prima di trasferirla sullo smartphone e senza doverlo collegare con un cavo o lasciarlo su un caricabatterie, l’anello caricherà lo smartphone durante l’utilizzo, visto che quando lo si impugna, il dito medio normalmente si trova proprio sopra le bobine di ricarica wireless, se presenti.

Obbiettivamente, questo anello di ricarica wireless appare piuttosto difficile da realizzare. Raccogliere energia dal nostro movimento è qualcosa che gli orologi hanno fatto per molti decenni, ma gli smartphone attuali richiedono molta più energia per funzionare, inoltre questo anello avrà non poche sfide da superare, legate principalmente alle dimensioni dei componenti. Nel mentre è meglio munirsi di un buon power bank: ecco i migliori del mese per tutte le tasche.