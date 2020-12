Sta per tornare in promozione OUKITEL WP10, il primo rugged phone dotato di connessione 5G del brand cinese. Dopo la promozione relativa al weekend del Black Friday OUKITEL ha deciso di scontare nuovamente lo smartphone, aggiungendo un regalo molto interessante.

Durante la promozione, valida solamente dal 7 all’11 dicembre, potrete acquistare OUKITEL WP10 5G a 399,99 dollari, poco più di 330 euro al cambio attuale. E per rendere ancora più allettante la promozione i primi 500 acquirenti riceveranno, senza alcun costo aggiuntivo un paio di cuffie TWS del valore di 40 dollari, per ascoltare ovunque la propria musica preferita.

OUKITEL WP10 5G è indubbiamente uno dei rugged phone più performanti del panorama attuale, grazie al chipset MediaTek Dimensity 800, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.1, che garantiscono prestazioni di tutto rispetto.

Lo schermo da 6,67 pollici, con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) utilizza la tecnologia punch hole per massimizzare il rapporto screen-to-body e mantenere le dimensioni complessive a livello accettabile. Impressionante come sempre, quando si parla di OUKITEL, l’autonomia che supera i due giorni di utilizzo intenso grazie a una batteria da ben 8.000 mAh con ricarica rapida a 18 watt.

Il produttore ha curato anche il comparto fotografico che può contare su ben quattro fotocamere posteriori, con un software migliorato, in grado di offrire modalità notturna e macro, HDR e registrazione in 4K. Al sensore principale da 48 megapixel (Sony IMX582) sono affiancati un sensore ultra grandangolare (124 gradi) da 13 megapixel e due sensori da 2 megapixel per macro e profondità di campo.

Nella parte frontale, all’interno del piccolo foro nel display, trova invece posto un sensore da 16 megapixel, assistito, come nel caso della fotocamera posteriore, dall’intelligenza artificiale.

Ovviamente a OUKITEL WP10 5G non mancano le certificazioni per resistere a liquidi, polvere, sporco e cadute: troviamo infatti le protezioni IP68 e IP69K contro acqua e polvere e la certificazione MIL-STD-810G che permette allo smartphone di sopravvivere a cadute rovinose e a qualsiasi maltrattamento.

Il lettore di impronte digitali è posizionato sul lato destro dello smartphone, appena sotto al tasto di accensione sblocco, e sul lato sinistro è presente un tasto il cui funzionamento può essere personalizzato, per scattare foto subacquee o per lanciare le applicazioni preferite.

Completano la dotazione il supporto alla tecnologia NFC, per pagamenti in mobilità, il Bluetooth 5.0 e lo sblocco con il volto, attraverso la fotocamera frontale. Potete acquistare OUKITEL WP10 sullo store ufficiale presso AliExpress o visitare il sito ufficiale OUKITEL per rimanere aggiornati sulle promozioni in corso.

