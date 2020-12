App Google è un’applicazione che è molto cambiata nel corso del tempo, diventando il punto di snodo per gestire alcuni importanti servizi come ad esempio Google Assistant e molto altro. In queste ore un teardown della versione beta 11.39.7 ci svela alcune delle novità che saranno presto integrate all’interno dell’app, dandoci così modo di scoprire in anticipo la loro funzione.

Tante nuove funzioni in arrivo

All’interno del pannello “Altro” dell’App Google e a livello dell’account switcher, è disponibile la voce “Utilizza senza un account“, ovvero una funzione del tutto simile alla modalità incognito durante la navigazione su Google Chrome. Il teardown di questa versione dell’app ci permette di scoprire che il team di sviluppo sta lavorando ad una funzione per attivare/disattivare la modalità incognito utilizzando l’accesso biometrico.

<string name=”googleapp_incognito_biometric_prompt_subtitle”>Confirm biometrics to continue</string>

<string name=”googleapp_incognito_biometric_prompt_title”>Resume Incognito session?</string>

<string name=”googleapp_incognito_enable_biometrisc_dialog_msg”>{count, plural, ?1{When enabled, you’ll need to use biometrics to continue your previous Incognito sessions after one minute of inactivity.} other{When enebled, you’ll need to use biometrics to continue your previous Incognito sessions after # minutes of inactivity.}}</string>

<string name=”googleapp_incognito_enable_biometrisc_dialog_title”>Use biometrics to resume Incognito sessions?</string>

<string name=”googleapp_incognito_enable_biometrisc_enable_bnt_text”>Enable</string>

<string name=”googleapp_incognito_enable_biometrisc_exit_bnt_text”>Exit Incognito mode</string>

<string name=”googleapp_incognito_enable_biometrisc_not_now_bnt_text”>Not now</string>

<string name=”googleapp_incognito_offramp_internal_button”>Turn off</string>

</string>

<string name=”googleapp_incognito_offramp_internal_message”>”You’ll need to turn off Incognito mode for this. Your Incognito session will be cleared and you’ll return to the home screen.”</string>

</string>

<string name=”googleapp_incognito_offramp_internal_title”>Turn off Incognito mode?</string>

Oltre a questo nuovo sistema di accesso biometrico per attivare/disattivare la modalità incognito, l’azienda sta lavorando anche ad una feature pensata per disattivare la suoneria dei dispositivi Nest quando non si è in casa.

<string name=”assistant_settings_call_smart_ring”>Smart Ring</string>

<string name=”assistant_settings_call_smart_ring_description”>Nest devices will only ring when you are at %1$s</string>

Infine, Google starebbe anche lavorando ad una modalità per insegnare agli utenti la pronuncia di alcune parole.

<string name=”pronunciationlearning_app_logo_description”>Logo of Pronunciation Learning App</string>

<string name=”pronunciationlearning_app_title”>Speaking practice mode</string>

<string name=”pronunciationlearning_content_box_title”>English</string>

<string name=”pronunciationlearning_correct_phoneme_title”>Correct pronunciation</string>

<string name=”pronunciationlearning_correct_phoneme_title”>”Correct pronunciation”</string>

<string name=”pronunciationlearning_exit_button_description”>Exit</string>

<string name=”pronunciationlearning_expected_text_title”>Try saying</string>

<string name=”pronunciationlearning_feedback_text_title”>Feedback</string>

<string name=”pronunciationlearning_good_job_text”>Good job!</string>

<string name=”pronunciationlearning_input_text_hint”>Try typing “How are you?”</string>

<string name=”pronunciationlearning_start_practice_text”>Practice</string>

<string name=”pronunciationlearning_startover_text_button>Start over</string>

<string name=”pronunciationlearning_tts_description”>Hear text pronunciation</string>

<string name=”pronunciationlearning_user_phoneme_title”>”Sounds like you said”</string>



Per chi fosse interessato, la beta di App Google è disponibile a questo link di APK Mirror, ma vi ricordiamo che tutte le novità viste nella news fanno riferimento solo al codice dell’applicazione e non sono ancora disponibili all’utilizzo.