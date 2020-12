WhatsApp, il più grande e importante sistema di instant messaging al mondo con più di 100 miliardi di messaggi condivisi ogni giorno, in queste ore annuncia alcune interessanti novità per quanto riguarda alcune aree dell’applicazione.

Wallpaper personalizzati e molto altro

Innanzitutto i wallpaper, gli sfondi disponibili all’interno di ogni tipo di chat su WhatsApp, possono essere finalmente personalizzati in modo da distinguere rapidamente una chat da un’altra. La novità, così come annunciata dall’azienda di Facebook, permette così di “rendere le chat distinguibili utilizzare wallpaper personalizzati per le tue chat più importanti, così da non avere più timore di avere inviato il messaggio sbagliato nella chat sbagliata“.

Ma c’è di più: c’è qualche novità anche per quanto riguarda le tipologie di wallpaper integrate di default all’interno dell’applicazione. Trovano posto, infatti, wallpaper con immagini che ritraggono panorami, la natura e non solo; inoltre, per chi utilizza il cambio automatico del tema di sistema da chiaro a scuro (e viceversa), vedrà virare automaticamente anche i wallpaper delle chat da toni chiari a scuri.

Oltre ai wallpaper, ci sono novità anche per quanto riguarda gli sticker. L’azienda annuncia che sta rendendo più semplice il sistema di ricerca degli sticker tramite l’utilizzo di emoji o testo, così da garantire a tutti gli utenti la possibilità di individuare con precisione lo sticker più adatto da aggiungere in chat.

A tal proposito l’azienda sta chiedendo agli sviluppatori di terze parti di utilizzare tag per i propri sticker in modo da renderli più semplici da individuare all’interno dell’app. In tal senso lo sticker realizzato assieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità, “Together at Home“, è adesso disponibile come sticker animato. Completamente tradotto anche nella nostra lingua, lo sticker Together at Home è uno dei più utilizzati all’interno di WhatsApp, e si pensa che l’arrivo della versione animata lo renderà ancora più popolare.