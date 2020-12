Con il lancio previsto per gennaio 2021, la serie di smartphone Samsung Galaxy S21 è quasi giornalmente investita da nuovi rumor e leak che ci permettono di scoprire qualche informazione in più sulla nuova e attesissima generazione di device top di gamma.

Sono attesi prezzi più economici

Se, infatti, qualche ora fa abbiamo visto i render CAD di Samsung Galaxy S21, in questa news raccogliamo alcune informazioni che sono state pubblicate in rete in relazione al probabile prezzo di listino della serie Samsung Galaxy S21. Secondo le ultime informazioni, sembra che in generale ci sia la volontà di abbassare il prezzo di lancio di tutti e tre gli smartphone attesi, cioè Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra. Ma di quanto? Sembra che il modello base, Samsung Galaxy S21, potrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo compreso tra 850 e 899 euro, mentre il modello Samsung Galaxy S21+ tra 1050 e 1099 dollari.

Il risparmio dovrebbe essere decisamente interessante per il modello premium, con i rumor convinti che verrà proposto tra 1249 e 1299 euro, poco più di 100 euro in meno rispetto a Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Ovviamente non possiamo in alcun modo prendere queste informazioni come certe, ma non nascondiamo che un calo di prezzo, seppur minimo, sarebbe ben accolto dalla community.

Cosa ne pensate di questi prezzi? C’è un modello in particolare che vorreste vedere ad un prezzo più economico? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

In copertina Samsung Galaxy S20 Fan Edition