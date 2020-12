Dalla Cina arriva la notizia della registrazione da parte di OPPO di un brevetto relativo ad uno smartphone con una fotocamera posteriore con allineamento orizzontale, una soluzione che ricorda quella adottata da Samsung nella serie Galaxy S10.

OPPO ha pensato ad uno smartphone con la fotocamera orizzontale

Il brevetto in questione, depositato nel luglio di quest’anno e pubblicato il 6 novembre, riguarda un telefono dotato di una tripla fotocamera con un obiettivo di forma quadrata (che dovrebbe essere quello dedicato allo zoom).

C’è inoltre dello spazio libero accanto ai sensori, sulla destra, il quale potrebbe essere sfruttato per posizionare il flash (e magari qualche parola per mettere in risalto una delle principali feature della fotocamera).

Questo tipo di posizionamento della fotocamera da un parte evita che l’utente possa accidentalmente mettere il dito davanti ad uno dei sensori ma, dall’altra, potrebbe rivelarsi controproducente per il produttore: dato che all’interno degli smartphone c’è sempre meno spazio disponibile per le tante componenti da integrare, posizionare il comparto fotografico nell’angolo permette di avere più libertà d’azione da questo punto di vista.

Ecco il possibile design

Grazie alla collaborazione tra la designer 3D olandese Jermaine Smit e lo staff di Let’s Go Digital abbiamo la possibilità attraverso il seguente concept di farci un’idea di come potrebbe essere l’aspetto dello smartphone brevettato da OPPO:

Nelle immagini si legge anche “15x z00m” e si tratta del riferimento ad un altro brevetto registrato nei giorni scorsi da tale produttore.

Infine, per quanto riguarda la parte frontale, lo smartphone presenta un display con un foro per la fotocamera (al centro in alto) e bordi arrotondati.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore asiatico per scoprire se tale brevetto sarà sfruttato per uno degli smartphone che ha in programma di lanciare nei prossimi mesi e, in caso affermativo, in quale serie di device. Staremo a vedere.