Google Documenti sta migliorando la gestione dei PDF grazie a una serie di novità, tra cui una migliore formattazione e importazione di immagini.

L’anno prossimo Google Chat sarà gratuito prima dell’eventuale ritiro della versione classica di Hangouts. Il team di Google Workspace oggi evidenzia i cambiamenti imminenti che inizieranno a essere lanciati entro questa settimana.

Infine, Google Wi-Fi e Nest Wi-Fi stanno ottenendo la possibilità di dare la priorità alle popolari app di videochiamata Zoom e Google Meet.

Google Documenti migliora i PDF importati

Google elenca alcuni miglioramenti evidenti apportati a Google Documenti, tra i quali una migliore impaginazione di immagini e testo, l’ottimizzazione delle colonne multiple, le dimensioni delle pagine personalizzate, le tabelle con i bordi e l’ordinamento dei contenuti, oltre al supporto per un maggior numero di stili di testo e formattazione.

Il roll out di questi aggiornamenti inizia oggi e dovrebbe completarsi in pochi giorni. L’update è indicato come disponibile per i clienti Workspace/G Suite ed Education, ma in futuro dovrebbe raggiungere anche gli utenti consumer.

Le conversazioni di gruppo di Hangouts arrivano in Google Chat

Nelle prossime settimane gli Hangout di gruppo verranno visualizzati in Google Chat per garantire una transizione graduale e preservare il contesto.

Allo stesso tempo i messaggi 1:1 di Google Chat, le conversazioni di gruppo aggiornate e le stanze virtuali senza thread inizieranno a comparire in Hangouts per i domini che hanno ancora l’app classica abilitata.

A partire dal 3 dicembre Google Chat riceverà anche alcune funzionalità per le conversazioni di gruppo. I nuovi membri, che ora possono essere aggiunti, verranno annunciati all’ingresso e avranno accesso all’intera cronologia, con la possibilità di avviare una nuova chat in cui i membri esistenti vengono spostati in un nuovo thread in cui è possibile aggiungere altre persone.

Google sta anche apportando modifiche ai criteri di conservazione di Vault. Le regole impostate per “Tutti gli spazi di chat” (precedentemente “Tutte le stanze virtuali”) verranno applicate alle chat room esistenti, oltre ai messaggi di gruppo aggiornati e ai messaggi di gruppo che si sincronizzano tra Chat e Hangouts.

Google Wi-Fi e Nest Wi-Fi migliorano la stabilità con Zoom e Meet

Google Wi-Fi e Nest Wi-Fi ora sono in grado di dare priorità a Zoom e Google Meet in termini di larghezza di banda. Questa opzione è disponibile nell’app Google Home versione 2.31 e successive all’interno della voce Attività preferite.

L’app Google Home ora può anche mostrare eventi Wi-Fi nel feed delle attività, come ad esempio i dispositivi che non possono connettersi a causa di una password errata, problemi di connessione e altro, inoltre l’update introduce alcuni miglioramenti generali e bug fix che riguardano connettività, stabilità, prestazioni e altro.

L’update del firmware è in fase di implementazione per i dispositivi Google Wi-Fi e Nest Wi-Fi e si installa automaticamente in background.