Dicembre è iniziato, e ciò vuol dire anche che è tempo di statistiche dell’anno che volge al termine. Come ogni anno, anche il Google Play Store pubblica scheda una classifica con i suoi contenuti più popolari. Ecco quali sono le migliori app e giochi per Android del 2020.

Le migliori app del 2020

Vince Loóna: Bedtime Calm & Relax, un raro caso in cui l’utilità incontra l’ingegno e la piacevolezza. Google la definisce così, un’app che, come intuibile, è pensata per il benessere della persona, un valido aiuto per staccare da una giornata stressante con un po’ di relax tramite suoni e scene rilassanti.

Le vincitrici delle categorie specifiche di applicazioni le trovate qui sotto, con i relativi link per effettuare il download, o semplicemente per approfondire:

I migliori giochi del 2020

Genshin Impact è il gioco che ha la meglio nel 2020 per aver superato le aspettative e perché offre un’esperienza di gioco avvincente, accessibile e distintiva.

Questi invece i vincitori delle quattro categorie di giochi del Google Play Store, con tanto di link diretto per il download.

