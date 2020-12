Le videochiamate sono ormai diventate la norma per le conversazioni personali, come le conferenze virtuali per gli eventi. Per questo motivo Instagram sta adattando la sua strategia Live, infatti ora consente ai creatori di aggiungere fino a tre persone in più nelle sessioni in diretta tramite la nuova feature Live Rooms.

Instagram Live Rooms permette di aggiungere 3 ospiti alla diretta

La nuova funzionalità Live Rooms di Instagram è un’estensione della diretta esistente, ma con la possibilità di aggiungere due persone in più nella sessione. Le sessioni live ora possono includere fino a quattro persone nella stessa finestra, mentre in precedenza una diretta poteva contenere solo il creatore e un ospite aggiuntivo che poteva essere rimpiazzato da un altro.

La nuova feature Live Rooms è stata testata con alcuni creator in India, i quali hanno elogiato il nuovo layout per le chat video con più partecipanti. Il lancio di Live Rooms è già iniziato e sarà presto disponibile per tutti gli utenti in India e Indonesia.

Il social non ha menzionato se e quando questa funzionalità verrà implementata nel resto del mondo, ma è probabile che l’implementazione globale non si farà attendere a lungo, come successo per altre feature.

Come utilizzare Instagram Live Rooms

Per aggiungere ospiti alla propria diretta Instagram è sufficiente seguire questi passaggi:

Quando si è in diretta, toccare l’icona Direct

Ora sarà possibile vedere le persone che hanno chiesto di unirsi al proprio live, ma si può anche cercare gli ospiti per nome e inviare loro una richiesta di unirsi alla diretta Instagram

Toccare l’ospite per aggiungerlo

E’ possibile aggiungere tutti e tre gli invitati contemporaneamente, oppure aggiungere gli invitati in un secondo momento.

Per verificare se l’aggiornamento con Live Rooms di Instagram è già disponibile per il vostro dispositivo potete utilizzare il badge sottostante.

