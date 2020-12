Android Auto non ha probabilmente avuto da subito il successo sperato dal colosso di Mountain View ma negli ultimi mesi questa piattaforma sta conquistando sempre più persone e ciò sia grazie agli sforzi degli sviluppatori per implementare le feature maggiormente richieste dagli utenti che per l’attenzione che vari produttori di auto stanno prestando a questa soluzione.

Ebbene, stando a quanto scoperto dai membri del gruppo Android Auto Italia su Facebook, tra le novità che potrebbero essere presto implementate dal team di Google ne troviamo anche una che riguarda le applicazioni di messaggistica, che potrebbero finalmente avere un’icona (si tratta di una delle principali differenze tra Apple CarPlay e Android Auto e, a quanto pare, presto potrebbe essere finalmente un ricordo).

Android Auto supporterà le icone delle app di messaggistica

Ricordiamo che, eccezion fatta per Telegram (che ha una propria icona su Android Auto in quanto integra un lettore musicale e che viene mostrata proprio come tale), al momento le app come Facebook Messenger, WhatsApp o SMS sulla piattaforma di Google non hanno una propria icona.

Già nei mesi scorsi gli APK di Android Auto hanno iniziato a fornire qualche indizio sull’introduzione del supporto alle icone per le app di messaggistica e con l’ultima release si è avuta la conferma: al momento pare siano supportate le icone soltanto per WhatsApp e Messaggi ma è probabile che con le prossime release verranno introdotte anche quelle per le altre principali applicazioni di messaggistica.

L’implementazione dell’icona è ancora allo stato iniziale ed infatti i nuovi messaggi in entrata vengono mostrati soltanto nel centro notifiche ma anche questo aspetto in futuro dovrebbe essere migliorato.

Resta da capire se, nel momento in cui tale novità sarà pronta per essere messa a disposizione di tutti gli utenti, il centro notifiche verrà eliminato o se verrà mantenuto per farlo convivere con le varie icone dedicate.

Ci auguriamo di saperne presto di più.

