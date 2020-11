Nelle scorse ore sono arrivate dalla Cina nuove indiscrezioni relative ai programmi di Xiaomi per la prima parte del 2021: ci riferiamo al lancio della gamma Xiaomi Mi 11 ed al rilascio della prossima versione dell’interfaccia personalizzata del produttore, ossia MIUI 13.

Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro potrebbero arrivare già a gennaio

Se nel 2020 Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro (il telefono nell’immagine di copertina) sono stati presentati a febbraio, nel 2021 il colosso cinese con la generazione successiva potrebbe anticipare i tempi.

Almeno ciò è quanto sostiene il popolare leaker Digital Chat Station, secondo il quale Xiaomi Mi 11 e Xiaomi Mi 11 Pro sono già stati inviati alle competenti autorità per il rilascio delle necessarie certificazioni e dovrebbero essere annunciati a gennaio.

Al momento non vi sono certezze sul nome ufficiale della prossima serie top di gamma di Xiaomi (che potrebbe scegliere di puntare piuttosto sul nome Xiaomi Mi 20) mentre non pare vi siano dubbi sul fatto che ad animare tali device vi sarà il processore Qualcomm Snapdragon 875 (la cui presentazione è in programma domani).

Tra le feature di Xiaomi Mi 11 potremmo trovare un display con i bordi curvati e una tripla fotocamera con sensore primario da 108 megapixel e supporto allo zoom fino a 30x mentre la variante Pro potrebbe avere uno schermo con un foro per la fotocamera frontale, una risoluzione Quad HD+ e un refresh rate a 120 Hz.

MIUI 13 è già in fase di lavorazione

Ma il colosso cinese si starebbe preparando anche a lanciare la prossima versione della sua interfaccia personalizzata, ossia MIUI 13 e, stando a quanto rivelato da un moderatore del forum ufficiale, il produttore avrebbe in programma di rilasciarla nel secondo trimestre del 2021.

Nei mesi scorsi si erano diffuse delle indiscrezioni secondo cui Xiaomi avrebbe mostrato MIUI 13 in occasione della Mi Developer Conference di inizio novembre ma durante l’evento il team del colosso cinese non ha fatto alcun riferimento alla nuova interfaccia.

Ricordiamo che l’interfaccia MIUI 12 è stata presentata nel primo trimestre del 2020 e quindi la tempistica sembra essere simile.

Nonostante MIUI 12 sia stata lanciata quasi un anno fa, ci sono ancora diversi smartphone che devono riceverla e, pertanto, prima di pensare alla prossima release c’è da augurarsi che il produttore rilasci l’aggiornamento all’attuale versione per tutti i suoi device.