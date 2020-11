È davvero difficile, se non impossibile, parlare di modding su Android senza nominare ADB. Android Debug Bridge (ADB) è un tool su linea di comando che permette di operare un gran numero di azioni direttamente sul proprio smartphone Android, il più delle volte utilizzato per chi è solito installare applicazioni, testarle e lavorare sui debug delle stesse.

ADB a portata di mano ma sul web

Se, ad oggi, ADB può essere installato sul proprio computer scaricando un apposito programma, in queste ore un utente di XDA ha presentato WebADB, ovvero lo stesso identico tool noto a tutti ma direttamente disponibile come pagina sul proprio browser web – a patto che si utilizzi Google Chrome o Microsoft Edge.

Accedendo all’apposito indirizzo web disponibile in calce alla news, un utente munito di smartphone Android può utilizzare un gran numero di feature, fra cui:

installare APK;

controllare il proprio device dal browser – SCRCPY;

registrare il display del device;

utilizzare la shell interattiva,

attivare ADB su rete Wi-Fi;

ottenere le informazioni del dispositivo;

utilizzare il file manager.

Ovviamente, come per ADB su computer, anche WebADB necessita di attivare l’USB Debuggin sul proprio smartphone che, come sapete, si può fare tappando per sette volte di fila sulla voce “About Phone“a livello del pannello delle Impostazioni del proprio smartphone.

Se siete interessati al progetto e siete curiosi del codice che si muove dietro al servizio web, potete scoprire tutte queste informazioni direttamente tramite la pagina ufficiale di WebADB disponibile a questo link di GitHub.

Clicca qui per accedere a WebADB