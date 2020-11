Vodafone ha annunciato una importante novità contrattuale per i clienti che hanno all’attivo l’offerta Scegli International. Infatti, a partire dal 28 dicembre 2020, ci sarà una transizione verso un nuovo piano tariffario per permettere agli utenti di godere di un ammodernamento dei sistemi. Ride Together, il nome della nuova offerta di Vodafone, avrà un costo mensile pari a 8.99 euro anziché 14.99 euro e offrirà i seguenti vantaggi: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e mobile nazionali, 50 GB di traffico dati (invece di 100 MB attualmente disponibili) e 300 minuti internazionali per Vodafone dell’Albania, verso fissi e mobili di Bangladesh, Brasile, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Estonia, India, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Mongolia, Pakistan, Perù, Romania, Singapore, Slovacchia, verso i numeri fissi del Giappone, Marocco, Venezuela ed i numeri mobili di Australia, Israele.

Sta per arrivare Ride Together

A questi si affiancano 40 minuti per chiamare numeri fissi e mobile di Bolivia, Cambogia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Hong Kong, Indonesia, Iran, Nigeria, Russia, Sri Lanka, Turchia, Uzbekistan, Venezuela, verso i numeri fissi di Bosnia-Herzegovina, Georgia, Kazakistan, Kirgizistan, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Ucraina e verso i mobili di Brasile e Giappone e 25 minuti verso numeri fissi e mobile di Afghanistam, Algeria, Camerun, Libano e Senegal.

La compagnia annuncia inoltre che l’offerta include, senza costi addizionali, il Pass Mappe e Pass Music, per utilizzare senza limiti applicazioni di navigazione o di streaming audio. Tutti gli utenti interessati da questo cambiamento verranno informati tramite SMS nel corso dei prossimi giorni, e avranno la libertà di recedere dal contratto oppure passare ad un altro operatore senza penali entro il 27 dicembre.

500 GB al mese per alcune offerte FWA

Passando invece alla controparte fissa, a partire da oggi 30 novembre 2020, Vodafone attiva una particolare promozione per la connessione su tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). Nello specifico, si parla di un aumento del bundle di giga al mese disponibili con l’offerta Casa Wireless New+ dell’operatore rosso.

Tutte le nuove attivazioni, da oggi e fino al 10 gennaio 2021, potranno godere di 500 GB al mese alla velocità massima anziché dei classici 200 GB. La promo è valida sia per la versione Casa Wireless New+ a 29,90 euro al mese, sia per chi è già cliente Vodafone con la versione Casa Wireless New+ Incluso a 24,90 euro al mese.

