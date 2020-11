Appena qualche giorno fa, un leak di alcune foto di un produttore di case per smartphone aveva svelato il vero volto dell’ormai prossimo Samsung Galaxy A32 5G, nonostante nelle foto trapelate il telefono fosse coperto da una cover e di conseguenza non si rivelasse totalmente. Oggi sono giunti da OnLeaks, aka Steve Hemmerstoffer, i primi render del futuro budget phone dell’azienda coreana, sprovvisto della cover.

I render Sasmung Galaxy A32 5G mettono alla luce un sensore sconosciuto

Sappiamo ben poco del futuro Samsung Galaxy A32 5G. Sull’onda dei modelli precedenti, tra cui l’attuale Galaxy A31 ed il vecchio Galaxy A30, anche il loro successore dovrebbe rientrate tra gli smartphone di fascia bassa, rivolti principalmente ad un pubblico senza troppe pretese. Dai render, si evincono solo pochi dettagli: connessione 5G, caricatore USB TypeC, jack da 3,5mm per collegare le cuffie, sensore di impronte laterale posto sul tasto di accensione, notch a goccia sul display per la fotocamera anteriore e poco altro. Ma al di la delle specifiche tecniche, i nuovi render mostrati da Voice mettono in primo piano un misterioso sensore, posto sull’incasso rettangolare che ospita anche le tre fotocamere ed il flash LED.

In effetti qualcosa era già apparso nei render del produttore di case trapelati la scorsa settimana, ma al posto di questo sensore c’era un ulteriore flash, il che faceva supporre un sistema flash dual LED ma che, in effetti, appariva quantomeno curioso data l’enorme distanza tra i due, tipicamente invece molto ravvicinati tra loro.

Non ci è ancora dato sapere se questo sensore, non ancora noto evidentemente al produttore di case ed ora apparso nei render di OnLeaks, sia una banale sensore fotografico del sistema quad-camera che integrerà Samsung Galaxy A32 5G oppure se nasconde qualcosa che per ora non è ancora stato svelato, ma dovremo attendere conferme ufficiali per avere notizie certe a riguardo. Senza dubbio, l’hype generato da questi nuovi render non è indifferente e siamo noi i primi a volerne sapere qualcosa di più. Vi terremo aggiornati non appena ci saranno aggiornamenti sulle effettive specifiche tecniche dei modelli presentati per la nuova serie Galaxy A.