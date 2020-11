OnePlus non è nuova a sviluppare anche cuffie per i propri smartphone, ed il modello OnePlus Buds rappresenta il modello economico di cuffie della compagnia cinese.

L’auricolare sinistro smette di funzionare

In questi giorni un gran numero di utenti sta pubblicando sul forum ufficiale dell’azienda diverse lamentale circa un particolare bug audio con le cuffie OnePlus Buds. Tutti, indistintamente, sembrano incappare in un bug in cui l’auricolare sinistro diventa completamente muto, non riproduce più audio, sebbene questo sia tranquillamente ascoltabile con l’altro auricolare.

Diversi utenti hanno provato tante strategie differenti per cercare di trovare una soluzione al bug audio, come ad esempio riconnettere o resettare le cuffie Bluetooth, oppure disattivare e riattivare nuovamente il Bluetooth dello smartphone – ad oggi l’unico modo per “risolvere” il problema, per poi incappare nuovamente nel bug.

Al momento sembra che non ci siano indicazioni circa la possibilità che il bug delle cuffie sia risolvibile tramite aggiornamento firmware, ma che in realtà riguardi proprio un problema hardware. Inoltre, come indicato da Android Police, un utente che ha ricevuto un paio di cuffie sostitutive è nuovamente incappato nello stesso identico bug, suggerendo che forse l’azienda ha a che fare con un stock fallato di cuffie.

