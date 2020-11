Con il Cyber Monday si chiude un mese di novembre caratterizzato da numerose offerte, che sono culminate nel Black Friday e che hanno la loro naturale coda oggi, con le offerte pensate soprattutto per il settore della tecnologia.

Ritornano le offerte di GoDeal24.com che vi permettono di acquistare una licenza di Windows 10 a prezzi strepitosi. In questo modo potrete sfruttare “Il mio telefono”, la nuova soluzione del sistema operativo di Redmond che tra le altre cose permette di eseguire le applicazioni Android all’interno di Windows.

Per chiudere in bellezza questo periodo di saldi arrivano dunque le promozioni della Cyber Week Sale con sconti fino al 95% sul prezzo originale. Si tratta di offerte limitate nel tempo e nelle quantità, quindi se state cercando una buona occasione è davvero il momento giusto. Volete un esempio?

Questi sono i software più ricercati di Microsoft, ma ci sono numerose altre opportunità di risparmio. Utilizzando il codice sconto EGD50, ad esempio, otterrete il 50% di sconto sulle seguenti licenze, con prezzi davvero ottimi:

E se invece cercate un bundle, per risparmiare con l’acquisto di una licenza di Windows 10 e una di Office, magari perché avete appena assemblato un nuovo PC o ne avete acquistato uno privo di licenze, ecco altre occasioni. Con il codice EGD62 otterrete uno sconto del 62% sul prezzo di listino.

Utilizzando invece il codice sconto EGD55 potrete applicare uno sconto del 55% su alcune licenze per la versione Mac di Office, per Office 365 (la sottoscrizione annuale) o per alcune applicazioni pensate specificamente per attività professionali come Visio e Project:

Ricordiamo che acquistando su GoDeal24.com non riceverete la versione retail del software acquisito quindi niente scatola, niente foglietto con i codici o un supporto con i file di installazione. Riceverete esclusivamente la chiave di licenza da utilizzare per l’attivazione del vostro prodotto.

Per quanto riguarda l’installazione potete scaricare gratuitamente dal sito Microsoft tutti i file necessari, con il vantaggio di poter avere sempre la versione più recente. E con le licenze originali Microsoft potrete ricevere tutti gli aggiornamenti di sicurezza, avere il computer sempre protetto e con tutte le novità che Microsoft introduce con grande frequenza.

