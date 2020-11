Per il Cyber Monday di oggi, 30 novembre 2020, Euronics svela una lunga lista di prodotti in sconto. Nell’articolo abbiamo selezionato le migliori offerte per quanto riguarda le categorie di prodotti che normalmente trattiamo su TuttoTech, come ad esempio notebook, console, wearable ma anche smartphone.

Cyber Monday Euronics: notebook

Microsoft Surface Pro 7, a 799 euro invece di 1079 con il 25% di sconto;

invece di 1079 con il 25% di sconto; Lenovo IdeaCentre AiO 3, a 699 euro invece di 799 euro con il 12% di sconto;

invece di 799 euro con il 12% di sconto; Lenovo IdeaPad 1, a 279 euro invece di 299 euro con il 6% di sconto.

Cyber Monday Euronics: console

Nintendo Switch 1.1 con Joy-Con grigio, a 299,99 euro invece di 329,99 euro con il 9% di sconto

invece di 329,99 euro con il 9% di sconto Nintendo Switch Lite, a 189 euro invece di 219 euro con il 13% di sconto.

Cyber Monday Euronics: smartphone e wearable

iPhone 11 Pro, a 899 euro invece di 1189 euro con il 24% di sconto;

invece di 1189 euro con il 24% di sconto; Samsung Galaxy S20 Fan Edition, a 499 euro invece di 669 euro con il 25% di sconto;

invece di 669 euro con il 25% di sconto; iPhone SE 2020, a 469 euro invece di 550 euro con il 14% di sconto;

invece di 550 euro con il 14% di sconto; LG VELVET, a 429 euro invece di 649 euro con il 33% di sconto;

invece di 649 euro con il 33% di sconto; Samsung Galaxy A31, a 189 euro invece di 319 euro con il 40% di sconto;

invece di 319 euro con il 40% di sconto; Redmi Note 9, a 169 euro invece di 229 euro con il 26% di sconto;

invece di 229 euro con il 26% di sconto; Samsung Galaxy A21S, a 149 euro invece di 249 euro con il 40% di sconto;

invece di 249 euro con il 40% di sconto; Huawei P40 Lite E, a 139 euro invece di 199 euro con il 30% di sconto;

invece di 199 euro con il 30% di sconto; Samsung Galaxy A20S, a 129 euro invece di 179 euro con il 27% di sconto;

invece di 179 euro con il 27% di sconto; LG K51S, a 129 euro invece di 219 euro con uno sconto del 41%;

invece di 219 euro con uno sconto del 41%; Apple Watch Series 3, a 199 euro invece di 229 euro con il 13% di sconto;

invece di 229 euro con il 13% di sconto; Huawei FreeBuds Pro, a 139 euro invece di 179 euro con il 22% di sconto;

invece di 179 euro con il 22% di sconto; Apple AirPods 2019, a 129 euro invece di 179 euro con il 27% di sconto;

invece di 179 euro con il 27% di sconto; Samsung Galaxy Watch Active, a 129 euro invece di 229 euro con il 43% di sconto;

invece di 229 euro con il 43% di sconto; Samsung Galaxy Buds+, a 79 euro invece di 169 euro con il 53% di sconto;

invece di 169 euro con il 53% di sconto; Samsung Galaxy Fit 2, a 29,90 euro invece di 49,90 euro con il 40% di sconto.

