La settimana non può non iniziare con alcune importanti novità per quanto riguarda il Cyber Monday, ed in questo caso parliamo di una interessante programma di sconti di eBay che prende il nome di Cyber Coupon.

Tantissimi sconti per oggi 30 novembre

Il colosso dell’eCommerce, infatti, ha avviato un programma sconti dalle 09:00 fino alle 23:59 di oggi, 30 novembre 2020, che permette di risparmiare fino a 50 euro sull’acquisto di un gran numero di prodotti del mondo hi-tech e non solo.

Il codice coupon “PITCYBER2020” (senza apici) dev’essere inserito all’interno dell’apposito campo del carello eBay prima di effettuare il pagamento – la promozione è valida solo per i pagamento con PayPal, carta di credito o carta di debito.

La spesa minima richiesta è pari a 50 euro, mentre il valore del coupon è pari a:

10 euro di sconto per una spesa da 50 a 149,99 euro;

per una spesa da 50 a 149,99 euro; 25 euro di sconto per una spesa da 150 a 399,99 euro;

per una spesa da 150 a 399,99 euro; 50 euro di sconto per una spesa sopra i 400 euro.

