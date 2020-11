Android Auto in queste settimane ha ricevuto alcune interessanti novità (l’ultima in ordine di tempo è quella relativa all’introduzione di un nuovo tasto virtuale) e qualche addetto ai lavori ritiene che potrebbero essere una sorta di antipasto di un aggiornamento molto più consistente.

Purtroppo Google non ci viene incontro da questo punto di vista, in quanto il colosso di Mountain View è notoriamente restio ad inserire nei changelog dei vari aggiornamenti rilasciati tutte le modifiche apportate, soprattutto quelle secondarie e tale abitudine non lascia fuori Android Auto: pare, infatti, che insieme al nuovo tasto virtuale con l’ultimo update sia stata decisamente migliorata l’app telefono.

Android Auto ha anche una nuova app telefono

In particolare, così come segnalato da alcuni utenti, pare che sia cambiata la struttura delle schede, a conferma delle voci secondo cui il team di sviluppatori del colosso di Mountain View è impegnato in una riprogettazione di alcune delle applicazioni più importanti di Android Auto.

La seguente immagine ci mostra l’aspetto della nuova interfaccia dell’app telefono:

Stando a quanto è possibile apprendere da tale foto, l’app mostra una cronologia delle chiamate mentre in alto vengono visualizzate le schede per i preferiti, le ultime chiamate, tutti i contatti e una per Altro, contenente varie opzioni ulteriori.

In pratica, con questa struttura dell’app gli utenti hanno la possibilità di raggiungere la funzionalità desiderata più velocemente e i primi commenti in Rete sono piuttosto positivi.

Al momento Google non ha ancora annunciato tale nuova feature e non è chiaro se sia stata messa già a disposizione di tutti gli utenti o se sia stata implementata soltanto per una piccola parte di essi. Per saperne di più, pertanto, non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal colosso statunitense.

Ricordiamo che il prossimo grande aggiornamento della piattaforma è in programma per la primavera del 2021 e questo magari ne è soltanto un assaggio.