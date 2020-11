La giornata del Black Friday è finita, ma non le offerte: queste, infatti, proseguiranno ancora fino a lunedì 30 novembre 2020, il Cyber Monday, e il discorso vale naturalmente anche per MediaWorld, una delle catene nazionali di elettronica di consumo più attive sul fronte dello shopping online.

Come vi avevamo anticipato in sede di presentazione delle offerte attivate da MediaWorld nell’ambito dell’iniziativa promozionale “Black Friiiiiday”, queste ultime saranno disponibili fino al termine del Black November, dunque fino al 30 del mese. Per questo colpo di coda, il noto rivenditore ha scelto un titolo decisamente autoesplicativo: “Cyber Monday MediaWorld: Prezzi mai visti e consegna gratuita su tutto!“.

L’ultimo punto, quello relativo alla consegna gratuita su tutto, è sicuramente utile a promuovere un comportamento responsabile in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo.

Offerte Cyber Monday di MediaWorld (29-30 novembre 2020)

Detto che per tutti gli acquisti di importo superiore a 199 euro, MediaWorld offrirà come sempre la possibilità del pagamento in 20 rate con finanziamento a tasso zero e che la nuova promozione toccherà le giornate del 29 e del 30 novembre 2020, vediamo quali offerte tech saranno attive sullo store online di MediaWorld fino alla fine del mese.

Smartphone in offerta da MediaWorld

Tablet in offerta da MediaWorld

Queste e tutte le altre offerte della promozione in argomento sono disponibili al link sottostante:

Offerte per categoria