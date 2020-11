Kena Mobile conferma l’aumento della velocità di upload per le sue offerte e lo fa con un avviso pubblicato nel suo sito, ben visibile a tutti nella pagina della copertura; ciò che poteva sembrare un errore nei giorni scorsi, dunque, adesso è ufficiale.

Upload fino a 30 Mbps per Kena Mobile

Kena Mobile quindi si mette al pari della concorrenza virtuale portando la velocità massima di upload da 5,76 a 30 Mbps ed equiparandola a quella di download, fissata a 30 Mbps fin dall’inizio. L’avviso pubblicato, come potete vedere, conferma la cosa chiaramente:

Naviga con Kena Mobile sulla rete 4G TIM fino a 30 Mbps in download e upload sul territorio nazionale.

Non ci sono più dubbi, allora, che la rete di Kena Mobile adesso permette anche di caricare dati fino a una velocità di 30 Mbps e questa non può che essere una buona notizia per tutti i clienti, che ora vedono le loro offerte messe al pari di quelle di ho. Mobile. Felici, clienti Kena Mobile?

