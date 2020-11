Dopo Twitter, che con Fleets la lanciato la propria versione delle Storie, anche Spotify ha deciso di allinearsi a quella che sembra essere diventata una funzione essenziale per le attività con feature di tipo social.

Come segnala in un tweet lo YouTuber TmarTn anche il noto servizio di streaming starebbe testando la funzione, avvistata un una playlist natalizia. Come si vede nel breve filmato condiviso nella copertina della raccolta è presente una piccola immagine, con un popup che invita a premerla per visualizzare le storie.

Spotify has stories now…. S P O T I F Y This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx — TmarTn (@TmarTn) November 27, 2020

In questo caso si tratta di celebrità che condividono con il pubblico le proprie canzoni natalizie preferite, con un’interfaccia sostanzialmente identica alle Storie delle altre applicazioni, Instagram su tutte. Nella parte alta dello schermo è infatti visibile una barra suddivisa in tante sottosezioni, ognuna con una breve storia da vedere.

In realtà Spotify sta lavorando da tempo a questa funzione, visto che le prime segnalazioni risalgono al mese di agosto del 2019. Al momento sembra che sia in corso un test di tipo A/B che coinvolge un numero limitato di utenti, selezionati a quanto pare in modo casuale.

Noi abbiamo provato a cercare “Christmas Hits” come vedete dagli screenshot sottostanti abbiamo visualizzato la storia. La navigazione tra le clip avviene con un tocco sul lato destro o sinistro dello smartphone, come accade anche per le soluzioni di altri produttori. Non è chiaro se e quando tale funzione sarà portata su altre raccolte o selezioni.