Il 2020 è stato senza dubbio un anno molto difficile per l’economia a causa della crisi generata dalla pandemia di Coronavirus ed anche il settore della telefonia ha sofferto non poco per i problemi di produzione e il calo della domanda ma, a quanto pare, ciò non ha impedito a Samsung di fare registrare dei risultati molto positivi.

Ci riferiamo, in particolare, alla quota di profitto che, nel terzo trimestre del 2020, ha superato il 30%, permettendo così a Samsung di avvicinarsi ad Apple da questo punto di vista.

Samsung aumenta la sua quota di profitti nel settore smartphone

Stando a quanto riportato da Strategy Analytics, nel Q3 2020 il colosso coreano ha conquistato il 32,6% della quota globale di profitti di tutto il settore degli smartphone, quasi raddoppiando il risultato registrato nel medesimo trimestre dell’anno precedente (pari al 18,8%).

Per trovare una quota di profitto più elevata in casa Samsung si deve arrivare addirittura al secondo trimestre del 2014, quando il colosso coreano è riuscito ad accaparrarsi il 37,9% del mercato degli smartphone.

Il primo posto della classifica dei produttori con il quantitativo maggiore di profitti è ancora saldamente in mano ad Apple, capace di conquistare nel terzo trimestre del 2020 il 60,5% (in diminuzione rispetto all’anno precedente, quando la sua quota era pari al 66,9%).

In pratica, Apple e Samsung insieme possono contare su oltre il 93% dei profitti generati dal settore degli smartphone, lasciando alle altre aziende soltanto le briciole.

Secondo lo staff di Strategy Analytics, il rilascio in ritardo della serie iPhone 12 ha ridotto il margine operativo di Apple al 21% nel terzo trimestre (era pari al 23% l’anno precedente) mentre Samsung ha visto il suo margine operativo aumentare fino al 14% (era all’11% l’anno prima).

Pare che ad aiutare Samsung nel ridurre le distanze da Apple sia stata la politica adottata nel lancio di nuovi prodotti, capaci di offrire agli utenti vari smartphone premium senza trascurare quelli ben più popolari (ed economici) di fascia media.

Per quanto riguarda le spedizioni, infine, nel terzo trimestre del 2020 Samsung ha conquistato un market share del 21,9%, seguita da Huawei (14,1%), Xiaomi (12,7%) ed Apple (11,9%).

