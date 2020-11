Samsung realizza alcune fra le migliori cuffie true wireless presenti sul mercato, e il modello Samsung Galaxy Buds Live ci aveva profondamente colpiti per la qualità audio durante la nostra recensione. Come ben sappiamo è da ormai qualche mese che numerose fonti indicano per gennaio la data di lancio della serie Samsung Galaxy S21, ed in queste ore un inedito rumor punta i riflettori su un nuovo modello di cuffie true wireless attese assieme alla nuova serie di smartphone di fascia alta.

In arrivo un nuovo modello di cuffie TWS

Non si tratta certo di una novità per Samsung che, già per il lancio di Samsung Galaxy S20 che di Samsung Galaxy Note 20 aveva rispettivamente presentato le cuffie Samsung Galaxy Buds+ e Samsung Galaxy Buds Live. Ad oggi non si hanno informazioni circa il nome del nuovo modello di cuffie true wireless, ma alcune fonti informate parlano di un design molto simile a quello del modello Samsung Galaxy Buds/Galaxy Buds+ e di alcuni miglioramenti dal punto di vista audio.

Secondo i rumor sembra che questo modello di cuffie true wireless disponga della cancellazione attiva del rumore (ANC) e di una migliore modalità Ambient, ovvero quella che permette l’ingresso dei rumori esterni in modo da non isolare completamente l’utente da ciò che avviene attorno ad esso.

Cosa vi aspettate dal nuovo modello di cuffie true wireless? Quali feature vorreste vedere implementate?

In copertina Samsung Galaxy Live Buds

