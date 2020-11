È finalmente giunta l’ora del Black Friday, il weekend più atteso dell’anno dagli appassionati di shopping che fino a lunedì 30 novembre, quando si celebrerà il Cyber Monday, potranno approfittare di migliaia di offerte online e nei negozi fisici.

All’appuntamento non poteva certo mancare TomTop, noto store online cinese che ha presentato in queste ore le sue nuove offerte. Nelle prossime ore arriveranno altre promozioni che non mancheremo ovviamente di segnalarvi. Vi ricordiamo che si tratta di offerte limitate a un certo numero di pezzi, indicato sotto al prezzo, per cui se siete interessati approfittatene prima che le scorte si esauriscano.

Offerte TomTop del 27 novembre

Aspirapolvere robot Vio V-SLAM VXVC05-SJ, navigazione con telecamera HS, controllabile con l’app Mi Home, potenza aspirante 2600 Pa, 4 livelli di potenza, batteria da 3200 mAh per due ore di autonomia.

È in offerta su TomTop a 203,99 euro spedito dall’Europa

Video proiettore portatile Formovie Dice, tecnologia DLP, risoluzione FullHD. Dispone di Android TV 9.0 con Google Assistant, chipset AmLogic T962X-H ad alte prestazioni, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna.

È in promozione di TomTop a 535,49 euro spedito dall’Europa

Lampada con ventilatore da soffitto Yeelight, controllabile con telecomando e compatibile con Mi Home, motore da 25 watt, potenza della luce a LED da 36 watt, temperatura luminosa regolabile.

Potete acquistarla su TomTop a 110.49 euro spedita dall’Europa

Umidificatore Deerma DEM-F628S, silenzioso ed efficiente, un perfetto complemento di arredo grazie al bellissimo design.sufficiente a mantenere la corretta umidità in ambienti fino a 30 metri quadri, ottimo per aromaterapia e per purificare l’aria.

Lo trovate in offerta su TomTop a 36,54 euro con spedizione dall’Europa

Auto radiocomandata Wltoys, 4 ruote motrici, raggiunge i 50 Km/h, telecomando con raggio d’azione di oltre 100 metri, 10 minuti di autonomia. Ruote da 90 mm, misura 38 x 22,5 x 18 centimetri.

È in vendita su TomTop a 54,39 euro spedito dall’Europa

Offerte TomTop del 26 novembre

Aspirapolvere robot Viomi V3 (ecosistema Xiaomi), con potenza di 2.600 Pa, batteria da 4.900 mAh per una grande autonomia, sistema di navigazione LDS 2.0, controllo dallo smartphone con gestione delle varie stanze. Offre la funzione di lavaggio del pavimento per una maggiore igiene.

È in offerta a 369,99 euro spedito dall’Europa

Plafoniera Yeelight YLXD76YL (ecosistema Xiaomi) da 23 watt a LED, dotata di connessione WiFi per poter interagire, attraverso l’app Xiaomi Home, con altri prodotti. Può essere controllata attraverso il telecomando in dotazione, per cambiare la temperatura e la luminosità.

Potete acquistarla a 45,04 euro spedita dall’Europa

Stampante 3D Creality Ender 3 Pro, in kit di montaggi con volume utile di 220 x 220 x 250 millimetri, con schermo per il controllo, collegabile a PC Windows, macOS e Linux per il trasferimento dei file di stampa. Raggiunge una velocità massima di circa 180 mm/s.

La trovate su TomTop a 148,75 euro con spedizione dalla Germania

Stabilizzatore per smartphone Feiyu Tech VLOG Pocket con stabilizzazione a 3 assi, per realizzare video dall’aspetto professionale. Compatibile con Android e iOS, supporta dispositivi dal peso non superiore ai 240 grammi.

È in promozione a 57,80 euro

Action camera Insta360 One R Twin Edition con doppia lente e sistema anti shake per immagini stabili in ogni condizione. Supporta microSD fino a 256 GB per il salvataggio dei propri filmati.

È disponibile su TomTop a 356,99 euro spedita dall’Europa

Bici elettrica HIMO Z16, pieghevole con motore da 250 watt con batteria da 10 Ah che permette di raggiungere un’autonomia di 80 Km con pedalata assistita. Permette di scegliere fra tre modalità di funzionamento e si ricarica completamente incirca 5 ore.

È in promozione su TomTop a 552,49 euro spedita dall’Europa

Pulitore a vapore Xiaomi MIJIA Deerma ZQ 610, con 5 diverse spazzole e vapore pronto in appena 20 secondi per rimuovere fino al 99,99% dei batteri e sterilizzare la casa. Ha una potenza di 1600 watt e un serbatoio per l’acqua da 230 ml.

Lo potete acquistare su TomTop a 67,99 euro spedito dall’Europa

Cuffie 1More E1001BT, con collare e filo, connessione Bluetooth allo smartphone, autonomia fino a 7 ore in chiamata o in riproduzione, con una ricarica di un’ora.

Le trovate su TomTop a 39,09 euro

Mountain Bike elettrica Lankeleisi XT750Plus, con motore da 500 watt, autonomia fino a 100 Km e velocità fino a 40 Km/h in modalità elettrica. Il motore può essere disinserito o utilizzato per la pedalata assistita. Ammortizzata sia al frontale che al retrotreno con freni a disco per la massima sicurezza.

Potete acquistarla su TomTop a 1.156 euro spedita dall’Europa

WalkingPad C1, pieghevole, velocità massima 6 Km/h, portata di 90 Kg, controllabile dallo smartphone tramite applicazione o con telecomando remoto. Perfetto per tenersi in forma anche nel periodo invernale.

È in promozione su TomTop a 280,49 euro spedito dall’Europa.

Tornate a consultare questo articolo anche nei prossimi giorni perché fino al 30 novembre continueremo ad aggiornarlo con le offerte che si susseguiranno, sempre strepitose e in quantità limitate, salvo diversa indicazione. Per scoprire le migliaia di prodotti in promozione vi invitiamo a consultare la pagina dedicata al Black Friday di TomTop.

Informazione Pubblicitaria