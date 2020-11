Google Foto si arricchisce di una nuova funzionalità, o meglio va a svilupparne una già di nostra conoscenza: i collage; sempre più utenti stanno infatti vedendo apparire in Google Foto dei collage automatici creati dall’app, con nuovi layout.

Non servirà più selezionare le foto e l’opzione collage, ma Google Foto farà tutto da sé mostrandoci il risultato in bella mostra nella sezione Recent Highlights; oltre a questo, dite addio ai noiosi layout che erano finora disponibili, in favore di composizioni colorate ed elaborate, pronte per essere condivise sui social network.

This week, we’re rolling out new collage designs that help you relive your memories in fun and delightful ways. These collages are automatically built for you in Recent Highlights, so you can easily share in just a few taps. pic.twitter.com/PkMUYnnscR

— Google Photos (@googlephotos) November 24, 2020