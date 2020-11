Fra le tante offerte del Black Friday sugli smartphone, vi segnaliamo anche quelle appena presentate anche da Nokia, la compagnia fra le più attente per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza e offrire un’esperienza utente il più vicino possibile a quella di Android stock.

Le offerte Black Friday di Nokia

Inoltre, anche per i gli smartphone chiaramente di fascia media/media-bassa, la compagnia assicura 2 anni di garanzia e aggiornamenti software e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Ecco gli smartphone in offerta con il Black Friday di Nokia:

Nokia 8.3 5G con custodia Nokia Clear + 1 anno di garanzia extra a 599 euro ;

; Nokia 5.3 con custodia 007 Kevlar + 1 anno di garanzia extra a 169 euro invece di 235 euro;

invece di 235 euro; Nokia 800 Tough a 89 euro invece di 119 euro.

Gli smartphone sono immediatamente disponibili presso lo store ufficiale della compagnia al link sottostante; inoltre, come sottolinea l’azienda, acquistando gli smartphone tramite lo store si ha diritto a 3 anni di garanzia, spedizione gratuita in 24 ore e diritto di recesso entro 14 giorni.

Le offerte Nokia per il Black Friday

Nel caso in cui le offerte di Nokia per il Black Friday non fossero di vostro interesse, vi ricordiamo di seguire le nostre pagine sul Black Friday e il Cyber Monday, così come iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per conoscere le migliori offerte del mondo hi-tech e acquistare prodotti con sconti veri.

Offerte per categoria